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الإحصاء: 3.1% تراجع في واردات مصر خلال عام 2019

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

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واردات مصر

كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أكبر الدول التى تفضل مصر الاستيراد منها، خلال 6 شهور الأولى من عام 2019 في الفترة من يناير –يونيو عام 2019، حيث تراجعت واردات الدولة بنسبة 3.1 %، وسجلت 2.177 مليار دولار في يونيو عام 2019 مقابل 2.247 مليار دولار في نفس التوقيت عام 2018.

ووفقا للتقرير جاءت واردات الدولة من الصين في المركز الأول خلال يونيو عام 2019، وسجلت ارتفاعا بنسبة 8.9 % وقدرت بنحو 880.044 مليون دولار، مقابل 808.298 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018.

وأوضح التقرير تراجع واردات الدولة من السعودية في يونيو عام 2019، بنسبة 17.6 % وقدرت بنحو 348.182 مليون دولار مقابل 422.412 مليون دولار في نفسي التوقيت عام 2018.

وأشار التقرير إلى تراجع واردات الدولة من أمريكا خلال يونيو عام 2019 بنسبة 29.2 %، وبلغت 323.985 مليون دولار، مقابل 457.287 مليون دولار خلال نفس الفترة عام 2018.

وأضاف التقرير ارتفاع واردات الدولة من ألمانيا خلال يونيو عام 2019، بنسبة 5.8 %، وبلغت 314.634 مليون دولار، مقابل 297.513 مليون دولار عام 2018.

كما ارتفعت واردات الدولة من تركيا في يونيو عام 2019 بنحو 18.4%، حيث قدرت 309.962 مليون دولار، مقابل 261.865 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018.


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