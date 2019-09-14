الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ

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البحيرة

الشتاء

أمطار

تعرضت محافظة البحيرة لأمطار خفيفة على المدن الساحلية، اليوم السبت، وخلو الشوارع من المارة.

وقال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن هناك متابعة لحظة بلحظة من غرفة العمليات بالديوان العام للتقلبات الجوية وسوء الطقس وسرعة الانتقال؛ لرفع أي إعاقة لحركة سير المواطنين في الشوارع.

ووجه برفع حالة الطوارئ، واستمرار عمليات المراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبالوعات المياه، والتأكد من عملها بكفاءة عالية وكذلك مراجعة محطات الصرف الزراعي، استعدادًا لموسم الأمطار والسيول.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت أنه من المنتظر أن يسود اليوم السبت، طقسٌ لطيفٌ على السواحل الشمالية، معتدلٌ على الوجه البحري والقاهرة، مائلٌ للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطرابات ملاحية.


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