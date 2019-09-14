قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة إخلاء سبيل نجل محافظ كفر الشيخ في حكم المعزول مرسي بضمان محل إقامته على ذمة القضية رقم 323 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مدينة نصر ثان.
ووجهت النيابة إلى المتهم في القضية 323 جنح أمن دولة طوارئ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أخبار كاذبة ومحاولة إحياء أهداف التنظيم الإرهابي والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية.
ألقت قوات الأمن بقسم شرطة ثان مدينة نصر القبض على نجل محافظ كفر الشيخ في حكومة الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي بناء على أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة لاتهامه بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية.