هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، بشأن الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على معملي شركة "أرامكو" السعودية.

وأكد ترامب، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وشدد على التأثير السلبي لهذه الهجمات على الاقتصاد الأميركي، وكذلك الاقتصاد العالمي.

من جهته، أكد ولي العهد السعودي أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت في قوت سابق من السبت، استهداف معمل بقيق بطائرات دون طيار "درون" دون التطرق إلى الجهة المسؤولة عن الهجوم، أو إن كان هناك ضحايا جراء ذلك.

ويذكر أن محافظة بقيق تمتد على مساحة حوالي 595 كيلومتر مربع من غوغان شمالا باتجاه الدمام وحتى محطة المايكروويف غربا ومن ساحل القرية إلي كوبري فرزان غربًا باتجاه الرياض، وهي إحدى مدن المنطقة الشرقية التي تشهد نموًا عمرانيا متسارع ويبلغ عدد سكان المحافظة والقرى والهجر التابعة لها حاولي 70 ألف نسمة، وفقا للموقع الرسمي للمنطقة الشرقية بالمملكة.