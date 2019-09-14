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إصابة مجند بطلق ناري في كمين أمني بقنا

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حسن علام- متابعات

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مجند

أصيب مجند، اليوم السبت، بطلق ناري بالفخذ الأيسر، بكمين الكيلو 27 على طريق قنا - سفاجا، عن طريق الخطأ أثناء تنظيفنه سلاحه الميري، بحسب أخبار اليوم.

 

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا إخطارًا،  بإصابة عبدالكريم سعدالدين مصطفى، 20 عامًا، مجند بقوات أمن قنا، مقيم بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، بطلق ناري بالفخذ الأيسر عن طريق الخطأ أثناء تنظيفنه سلاحه، بكمين الكيلو 27 على طريق قنا - سفاجا.

 

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى للتحقيقات.



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