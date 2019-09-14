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جيش الاحتلال: إحباط عملية تهريب أسلحة من لبنان

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صحيفة: مخزن متفجرات لـ"حزب الله" في بريطانيا

أفاد مصدر عسكري إسرائيلي، مساء السبت، أن الجيش أحبط تهريب أسلحة من الحدود اللبنانية في الشمال إلى المناطق التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية.
وبين المصدر الذي لم يكشف عن اسمه للقناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنه تم الاشتباه بشخص يلقي "حقيبة كبيرة" من الحدود اللبنانية إلى إسرائيل، وعند رصدها والوصول إليها وضبطها تبين أنها تحوي أسلحة مهربة.
وأشار إلى أنه تم العثور على 17 مسدساً وأسلحة أخرى (لم يحددها)، لافتًا أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا لمعرفة الوجهة المفترضة للأسلحة.
ولم يتسن للأناضول التأكد من صحة ما ذكره المصدر العسكري.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، شهد جنوب لبنان توترا عسكريا إثر استهداف الحزب لآلية عسكرية إسرائيلية بصواريخ مضادة للدروع، رداً على مقتل قياديين بالحزب بغارة إسرائيلية في سوريا، وإسقاط طائرتين مسيرتين بالضاحية الجنوبية. -

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