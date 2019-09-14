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إصابة 7 فلسطينيين بينهم طفلة خلال مواجهات شرقي القدس

عرب وعالم

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي
إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

المصريون ووكالات

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أصيب 7 فلسطينيين بينهم طفلة بعمر 6 سنوات، السبت، بجروح، إثر مواجهات مع قوات إسرائيلية في بلدة العيزرية شرقي القدس المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، إن "طواقمها تعاملت مع 7 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيزرية".
وأوضحت بأنها تعاملت مع إصابة لطفلة بعمر 6 سنوات، أُصيبت بالرأس بقنبلة غاز مباشرة، حيث تم نقلها للمستشفى.
أما الإصابات الأخرى فقد كانت بالاختناق لأفراد عائلة كانوا بداخل مركبة، وقد تمّ تقديم الإسعاف الأولي لهم، حسب الجمعية. -

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