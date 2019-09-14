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زلزال بقوة 4.3 يضرب ولاية "جانقيري" التركية

عرب وعالم

زلزال
زلزال

المصريون ووكالات

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ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، ولاية جانقيري شمالي تركيا.
وذكر بيان على الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد" أن الزلزال وقع في قضاء تشركس، عند الساعة 22.03 من مساء السبت.
وأشار البيان إلى أن الزلزال -وهو الرابع اليوم- وقع على عمق 10.25 كم تحت سطح الأرض.
ولم يصدر أي تعليق من الولاية حول حدوث أضرار أو وقوع إصابات جراء الزلزال.
وفي وقت سابق السبت، ضرب 3 زلازل القضاء ذاته، الأول عند الساعة 09: 00 والثاني الساعة 09: 03 والثالث الساعة 21.08 بالتوقيت المحلي. -

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