التحالف: التحقيقات جارية لمعرفة المسؤولين عن هجوم "أرامكو"

14 سبتمبر 2019 - 11:23 م

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، السبت، أن التحقيقات لا زالت جارية لتحديد الجهات المسؤولة عن هجوم "إرهابي" استهدف منشأتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.



وبينما تبنت جماعة الحوثيين الهجومين، حمل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤوليتهما، مشككًا في أن يكون مصدرهما هو اليمن المجاور للسعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن "قيادة التحالف تؤكد أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة وتحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذه الأعمال الإرهابية".

وأفاد بوجود "تحقيقات أولية مشتركة مع جهات ذات علاقة (لم يحددها) ومبنية على دلائل ومؤشرات عملياتية وأدلة مادية بموقعي الهجوم الإرهابي".

وأعلنت الرياض، صباح السبت، السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"؛ جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وقالت فضائية "الإخبارية" السعودية (رسمية) إن إمدادات النفط مستمرة لم تتأثر بالهجوم.

وتبنى الحوثيون الهجوم، وقالوا إنه استهدف مصفاتين نفطيتين.

لكن وزير الخارجية الأمريكية قال، عبر "تويتر"، إن "طهران وقفت وراء نحو 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر (الرئيس الإيراني حسن) روحاني و(وزير خارجيته محمد جواد) ظريف بالتزام المسار الدبلوماسي".

وأضاف بومبيو: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وعادة ما تنفي طهران شن مثل تلك الهجمات أو تهديد حرية الملاحة في ممرات المنطقة.

ومنذ 2015، ينفذ التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن؛ دعمًا للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وشن الحوثيون، منذ 15 مايو/آيار الماضي، هجمات بطائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية في السعودية.