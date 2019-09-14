  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:43 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يفتح النار مجددًا على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

تامر الخشاب

صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

روسيا

تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

أرشيف

هجوم الحوثيين يوقف نصف إنتاج السعودية من النفط

مشروع سد النهضة

هذه أسباب التحرك المصري المفاجئ بشأن «سد النهضة»

الذهب

تراجع جديد.. جرام الذهب يفقد أربع جنيهات

أرشيفية

أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

مومن زكريا

لاعبو الأهلي يتضامنون مع «مؤمن زكريا» بهذه الطريقة

"السيسي": هذا هو موعد حصد ثمار تطوير التعليم

الحياة السياسية

السيسي خلال مؤتمر الشباب
السيسي خلال مؤتمر الشباب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"ترامب" يكشف موعد الإعلان عن صفقة القرن

#

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

#

«الإحصاء الكويتية» هذا هو الحجم الحقيقى للجالية المصرية

#

بن سلمان: هذا هو الحل لإنهاء الخطر الإيراني

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مرت بسنوات كانت الأولوية فيها الحفاظ على كيان الدولة وتثبيتها جنبا إلى جنب مع تقديم حلول والبناء والتعليم ثم العمل البشري والإصلاح الإداري.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بمركز المنارة، أن لدينا 23 مليون طالب في التعليم وأكثر من 50 ألف مدرسه، فضلا عن 1.3 مليون مدرس قائمين على العملية التعليمية بميزانية 130 مليار جنيه، منها 100 مليار أجور عاملين والباقي يخضع لأمور تشغيل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعليم موضوع تفاعلي مع الرأي العام، والمجتمع لابد أن يكون مستعدًا للمشاركة في إنجاح وتطوير منظومة التعليم، مشددًا على أن «التابلت» هو جزء من إصلاح منظومة التعليم، وهناك دراسات تم وضعها بعناية لتطوير منظومة التعليم ولكن نتيجتها لن تظهر إلا بعد 12 عاما على الأقل.
وأضاف الرئيس أن بناء الشخصية المصرية يكون التعليم جزءًا منها ويؤثر فيها عناصر أخرى كالمسجد، والكنيسة ودور العبادة والإعلام، وكذلك الأسرة لها دور في بناء شخصية أبنائها.
وأضاف أن تحسن الظروف الاقتصادية يصب في تحسن منظومة التعليم وتحسين المستوى المادي للمدرسين والمدرسات، كما أنه لابد في المتعلم الجيد والجديد أن يكون ناقدا ومحاورا جيدا وقال الرئيس «نفسي أشوف أبنائي المصريين أحسن ناس في الدنيا».
وقال إن منظومة التعليم التي بنيت على مدار 60 سنة ماضية أفرزت متعلمين قدراتهم وقفت عند حد وطموح التعيين في الوظيفة وتكوين الأسرة فقط.
وأضاف الرئيس أن نجاح العملية التعليمية يأتي من الحكومة والشعب معًا.
واضاف أن «بنك المعرفه» أتاح لكل من يحمل موبايل في مصر منذ عام 2016 الحصول على أي معلومة ويطلع على المعرفة المتاحة منذ رياض الأطفال حتى طلاب الجامعات.
وقال الرئيس إن إتاحة الفرصة لرقمنة التعليم والشراكة مع الجامعات الأوروبية تعطي ثقلًا للشهادة الدولية ومن هنا تتطور العملية التعليمية.
أما الجامعات الحكومية، فنحن متوسعون بشكل جيد، فهناك جامعة الملك سلمان والجلالة وسيتم افتتاحهما عند الانتهاء من إعدادهما بشكل كامل، ونحتاج لمؤازرة الشعب حتى نستطيع التغيير في المنظومة التعليمية بشكل جيد.
وأضاف أن الرياضة جزء مهم ولابد من درجات لها تدخل في تقييم الطالب ولكن لعدم وجود استقرار لآليات حقيقية منعنا من التطبيق حتى تكون المدارس والشعب مستعدين لذلك.
وأكد أن الرياضه لا تحتاج إلى مراكز للتدريب فتستطيع من خلال تواجدك بالمنزل أن تمارس الرياضة حتى نستطيع تطبيقها في المدارس والجامعات لتكون بشكل تقييمي لأداء الطالب خلال العام، وفي الفترة القادمة مصر ستشهد تطورًا في 22 جامعة حديثة ومقومات النجاح فيها أعلى من الموجود حاليا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك
» ترامب: أمريكا تضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل
» أول رد سعودي على استهداف معملي "أرامكو" تأثيره
» برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني
» «السيسي»: هذا ما فعلته «غلطة 2011» بالمصريين
» نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين
» الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ
» للأسبوع الـ44.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا
» هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي
» المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية