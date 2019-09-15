  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:43 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب" يفتح النار مجددًا على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

تامر الخشاب

صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

روسيا

تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

السيسي خلال مؤتمر الشباب

أخطر ما قاله الرئيس السيسي عن الإرهاب والإرهابيين

أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

صحيفة كويتية: طائرة مسيرة حامت فوق قصر أمير البلاد

أرشيف

هجوم الحوثيين يوقف نصف إنتاج السعودية من النفط

مشروع سد النهضة

هذه أسباب التحرك المصري المفاجئ بشأن «سد النهضة»

الذهب

تراجع جديد.. جرام الذهب يفقد أربع جنيهات

أرشيفية

أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

مومن زكريا

لاعبو الأهلي يتضامنون مع «مؤمن زكريا» بهذه الطريقة

بالفيديو..

صاحب "فلاشة الفيديوهات" بمؤتمر الشباب يكشف كواليس الواقعة

آخر الأخبار

تامر الخشاب
تامر الخشاب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

السيسي يكرم أبطال الجودو بمؤتمر الشباب

#

صاحب المطعم السوري يكشف تفاصيل مثيرة عن الواقعة

#

الطالب صاحب«فضيحة الأزهر» يكشف مفاجأة عن الواقعة

علق المخرج تامر الخشاب، عن عرضه فيديوهات مفبركة على أنها حقيقية خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب، قائلًا: "ما قامت به كان مخاطرة، لأني تحدثت على أن هذه الفيديوهات حقيقية في البداية للفت الانتباه، وما حدث لم يكن تمثيلية، ولم يكن هناك اتفاق مسبق".
وتابع "الخشاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة " المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه أراد إرسال رسالة بأن الجميع قد ينخدع بهذه الفيديوهات المفبركة، حتى أساتذة الإعلام قد تنخدع بهذه الفيديوهات.
وأضاف: "كل الناس اتخضت في البداية، لكن البعض أشاد بما قام به، لأنه أدى لفهم المواطنين كيفية صنع الشائعات بمصر من خلال نشر الفيديوهات المفبركة".
وكشف المخرج التلفزيوني تامر الخشاب بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفيديوهات التي قام بعرضها خلال المؤتمر، التي تضمنت عيوب في المدن الجديدة وكسر في الممر الزجاجي لكوبري تحيا مصر، بأنها مفبركة، وأنه من صنع هذه الفيديوهات باستخدام تقنيات معينة، موضحا أن أهل الشر يستخدمون هذه التقنيات لنشر الشائعات في مصر.
وأضاف أن الفيديوهات من الممكن أن تكون مفبركة، وما يحدث من فبركة للصور قد يحدق للفيديوهات، لكن المواطن قد يصدق الفيديوهات المفبركة لعدم تخصصه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك
» ترامب: أمريكا تضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل
» أول رد سعودي على استهداف معملي "أرامكو" تأثيره
» برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني
» «السيسي»: هذا ما فعلته «غلطة 2011» بالمصريين
» نجاة رئيس وزراء الصومال من هجومين
» الأمطار تضرب مدن البحيرة بشكل مفاجئ
» للأسبوع الـ44.. "السترات الصفراء" تتظاهر في شوارع فرنسا
» هذا ما دار بين ولي العهد وترامب خلال اتصال هاتفي
» المحكمة تفاجئ البشير بالبراءة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية