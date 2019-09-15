"أديب" يفتح النار مجددًا على المقاول الهارب.. هذا ما قاله

15 سبتمبر 2019 - 12:59 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على نشر اللهارب محمد علي فيديو يتحدث فيه عن الإرهاب، قائلا: "دي تاهت منه خلاص"، مضيفًا أنه بعد أن أصبح محمد علي ممل ومكرر وليس مضحكا، سيقرر أن يكون "مُنظر".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن محمد علي كان لديه موضوع معين، وتركه وقرر أن يتحدث عن تنظيم دعش، موجهًا رسالة له، قائلا: "يا محمد يا علي مالك إنت ومال داعش، تعرف إنت إيه عن داعش،انت مبتفهمش حاجة، غنت مش مكمل تعليمك أصلا".