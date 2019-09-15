أحمد موسى: لن تقوم ثورة في 2020

15 سبتمبر 2019 - 08:54 ص

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أعداء الوطن يريدون إحداث ثورة جديدة في مصر مع تهيئة المناخ لإحداث حالة من الفوضى.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن نفس الوجوه تحاول إحداث أزمات حتى تحدث ثورة قريبا في عام 2020، موضحًا أنه تحدث في عام 2015 عن ما يتم التخطيط له في عام 25 يناير 2020.

وتابع: "الدولة والشعب المصري لن يسمحان بحدوث أي ثورة جديدة في البلاد، مؤكدًا أن أي شخص يقوم بإطلاق هذه الدعوات يجب أن يتم حبسه".