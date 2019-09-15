أديب يعتذر لـ"أبو شقة" لهذا السبب

15 سبتمبر 2019 - 09:09 ص

قدم الإعلامي عمرو أديب، اعتذارًا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وذلك بعدما تأخر "أديب" على "أبو شقة" في استضافته في الأستوديو على الهواء.

وقال "أديب" خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" ، إن سبب التأخير على المستشار بهاء أبو شقة، هو كثرة الأخبار، مضيفًا: "أنا مكنتش أقصد إن سيادة المستشار يضايق بس ده حقه طبعًا".

وتابع الإعلامي: "أنا بعتذر اعتذارا كبيرا لسيادة المستشار ودي غلطتي مش غلطة أي حد تاني".