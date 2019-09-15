نائبة كويتية: الوافدون سيدفعون رسومًا على الهواء الذى يتنفسونه

15 سبتمبر 2019 - 09:51 ص

تجددت المطالبات بتطبيق رسوم على الوافدين بدولة الكويت، حيث دعت النائبة بمجلس الأمة صفاء الهاشم؛ إلى استيفاء رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون، «حتى على الهواء الذي يتنفسونه».

بينما طالب النائب عبدالوهاب البابطين بوجوب تقليص عدد الوافدين إلى نصف عدد السكان في الكويت.

وبحسب صحيفة "الرأي"، فإن الهاشم طالبت بتطبيق الحكومة لاقتراحها الذي وافقت عليه، وهو فرض رسوم على الوافدين الذين يستخدمون الطرق لأنه آن أوان تطبيقه، مجددة ضرورة استيفاء رسوم على التحويلات «والمطلوب أن نأخذ رسومًا حتى على الهواء الذي يتنفسه الوافد، بحسب قولها.

وحذرت النائبة الكويتية وزير الشئون الاجتماعية سعد الخراز، من استجواب ينتظره، إن استمر اتحاد الجمعيات التعاونية في استقدام العمالة العربية من إحدى الجنسيات، معلنة أن ما يحدث "غزو غير طبيعي".

فيما أكد البابطين أن الحكومة غير جادة في إيجاد حل للخلل في التركيبة السكانية، لأن هناك مستفيدين من الإبقاء على الوضع كما هو سواء من قِبل تجار الإقامات أو مَن يحرص على تكدس العمالة غير المنتجة.