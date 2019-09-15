الباز: كلام الرئيس في مؤتمر الشباب كان بردًا وسلامًا

15 سبتمبر 2019 - 09:56 ص

أكد الدكتور محمد الباز، أن هناك فيديوهات ظهرت في الأيام الماضية استطاعت أن تقسم الشعب إلى قسمين، موضحًا أن هناك من رأى أنه لا بد من الرد، وهناك من رأى أننا أكبر من التافهين.



وأضاف "الباز" خلال تقديمه لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أنه كان من أنصار عدم الرد على التافه الأجير، الذي فشل في كل شيء بمصر، وقرر أن يهرب منها ليخرج بتلك الادعاءات، متسائلاً: "هل نواجه شخصا تافها فاشلا في كل شيء، وهرب، وتم تأجيره؟".



وتابع، أن المصريين لم يكونوا أمام شخص عابر يتحدث بكلمتين أو يدعي أقوال ومبالغ مغلوطة، بل له مقصد ووراءه جهات وأجهزة معينة، موضحًا أن حديث الرئيس جاء بردًا وسلامًا على قلوب بعض المهزوزين.

