أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

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صلاح

مانى

كونفيدرالية

علق النجم السنغالي ساديو ماني على أزمته الشهيرة مع اللاعب المصرى محمد صلاح قائلا: "تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف: "أحيانًا تحتاج للتحدث وجهًا لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلناه سويًا، تحدثت مع صلاح وتصافينا لنكون أصدقاء كما كنا من قبل".

وفي وقت سابق، حاول صلاح تهدئة الأجواء بنشره لفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

ونشر صلاح على حساباته الخاصة بموقعي "إنستجرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.

واستخدم صلاح خاصية تركيب الوجه على فيديو الطفلين، الذي انتشر في الأيام السابقة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب.

وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستجرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.


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