  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:53 ص
بحث متقدم
اليمنيون يهاجمون ضاحى خلفان

ضاحى خلفان يفتح النار على الإعلام الإماراتى

طائرة

طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

السيسي

الباز: كلام الرئيس في مؤتمر الشباب كان بردًا وسلامًا

زوجة السبسي

وفاة زوجة السبسي في يوم انتخابات تونس

صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة

المغامسى عن الإمام الحسين: "لعنة الله على من قتله"

مشاعل الشحي

بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

صلاح ومانى

أول تعليق لـ "مانى" على أزمته مع "صلاح"

الهاشم

نائبة كويتية: الوافدون سيدفعون رسومًا على الهواء الذى يتنفسونه

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: لن تقوم ثورة في 2020

الإعلامي عمرو أديب

أديب يعتذر لـ"أبو شقة" لهذا السبب

ضاحى خلفان يفتح النار على الإعلام الإماراتى

الحياة السياسية

اليمنيون يهاجمون ضاحى خلفان
اليمنيون يهاجمون ضاحى خلفان

سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مقطع فيديو "قبل النوم" يفتح النار على فنانة شهيرة

#

مرتضى منصور يفتح النار على نجم الزمالك السابق

#

إطلاق النار على ممثل مصري في مكان حساس

#

"مرتضى" يفتح النار على سما المصرى: "فين بوليس الآداب"

ضاحي خلفان

إعلام

امارات

هاجم ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى الإعلام الإماراتى، واصفا إياه بالجزء الأضعف فى البلاد.

وقال "خلفان" عبر تويتر:"عدم تغريد أبناء الإمارات فى الرد على شبكات التواصل الاجتماعى التى تسيء للدولة أضرَّ بموازين ردع حجج مغردى الخصوم....الساحة غدت لهم بلا شك".

وأضاف: "أضعف ما لدينا اليوم في الإمارات في تصوري هو إعلامنا..لم يستطع هذا الإعلام على مدى السنوات الماضية أن يصنع قيادات إعلامية مرموقة غير الذين كانوا على زمان عبدالله النويس وتقريبا كلهم تقاعدوا".

وتابع: "إعلامنا يحتاج أن يكون على مستوى الأحداث العالمية والساحات الإعلامية القوية وألا ينزوي بحيث لا يكون قادرًا على إبهار الطرف الآخر".

وواصل: "ابتعد عن إعلامنا كبار خريجي الإعلام لدينا وكبار خريجي العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والدينية والقانونية فأصبح إعلامنا كما ترون لا يهش ولا ينش..وليس له تأثيرا ايجابيا يخدم دولتنا.. الدولة علمت وخرجت دكاترة من أرقى الجامعات في مختلف العلوم التي ذكرتها.. لكن هل استدعي منهم في برامجنا الحوارية خلال الأزمات التي نمر بها أولئك المفوهين منهم الذين يضعون النقاط على الحروف ولديهم القدرة على الإقناع في توصيل الرسالة المبتغاة للخارج والداخل معا".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فاشينيستا سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"
» سرقة مرحاض ذهبى بـ مليون دولار ببريطانيا
» المصرى يفتتح مشوار الكونفدرالية أمام بطل زنجبار
» صورة كلاب "خالد الصاوي" تثير الجدل بين جمهوره
» مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة
» في ذكرى ميلاده .. الكشف عن سر غريب حول إسماعيل ياسين
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا
» فنانة شهيرة بعد حبس زوجها: مصر مليانة رجالة
» الحكم بسجن فنان شهير بسبب خيانته الأمانة ضد زوجته الفنانة
» تعليق ناري لمدرب الزمالك عقب الهزيمة الإفريقية
» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية