طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

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طائرة مسيرة

أمير الكويت

سلوى

في تطور جديد اخترقت طائرة مسيرة أمس السبت المجال الجوي الكويتي محلقة فوق قصر الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "الراي " الكويتية فإن الطائرة بدون طيار "درون " حامت فوق قصر دار سلوى فجر أمس وهبطت عند محيط القصر على ارتفاع 250 متر فقط مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت مجددا.

وأضافت أن الطائرة كانت من النوع الكبير ، يبلغ طولها 3 متر وحجمها كالسيارة الصغيرة .

وبحسب الصحيفة فإن مسار الطائرة ، فإنها كانت قادمة من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، و فتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوّار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت .

وأشارت الصحيفة وفق بلاغ ورد للجهات الأمنية الكويتية ، أنه لم يتم الكشف عن جنسية الطائرة أو هدفها بعد .


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