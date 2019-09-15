بموقف سيارات.. لحظة تحطم طائرة أمريكية

15 سبتمبر 2019 - 11:25 ص

وثق مقطع فيديو حادث تحطم طائرة صغيرة في مطار بوكا راتون في موقف سيارات.

وحققت إدارة الطيران الأمريكية في فلوريدا في حادث تحطم طائرة صغيرة في مطار بوكا راتون؛ حيث تحطمت طائرة من طراز "Piper PA28 " بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها شخصان، بحسب صحيفة "دبليو بي تي في".

وقالت هيئة مطار بوكا راتون بمجرد أن أقلعت الطائرة، نبه الطيار برج المراقبة بوجود مشكلة.

وكان الطيار، الدكتور روبرت إكلسون، وهو أخصائي في تقويم الأسنان في بوكا راتون، يحاول العودة إلى المدرج لكن الطائرة تحطمت في موقف للسيارات وربما اصطدمت بشجرة.

وتحطم ذيل وأنف الطائرة، كما يظهر على مقطع الفيديو، وتم إيجاد جزء من جناح وباقي الحطام على بعد عدة أمتار من الطائرة بالقرب من شجرة، وكانت الطائرة مغطاة برغوة بيضاء.

وتم إنقاذ الطيار وصديقه مارك وإبعادهما عن الوقود المشتعل، والطيار في حالة جيدة، أما مارك فقد أصيب بجروح خفيفة وربما بكسور في رجله، وأغلق الطريق إلى المطار الذي وقع به الحادث.