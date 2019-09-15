الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية شمال سيناء

15 سبتمبر 2019 - 12:27 م

أعلنت وزارة الداخلية مقتل مجموعة إرهابية فى "جلبانة" بشمال سيناء كانت تستعد لتنفيذ عملية إرهابية.

وأكدت الداخلية في بيان صادر لها اليوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وفرد شرطة.

وبحسب البيان فإنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بالتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.