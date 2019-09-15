تفاصيل صادمة.. وزراء عرب في حكومة نتنياهو الجديدة

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وزراء عرب

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "لا يستبعد" إمكانية تعيين مسئولين عرب في مناصب وزارية في حكومته حال فوز حزبه "الليكود" بانتخابات الكنيست المقبلة.

وذكر نتنياهو في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، قبل يومين من الانتخابات، أنه "لا يرفض فكرة تعيين وزراء عرب"، مشددًا في الوقت نفسه على رفضه منح حقائب وزارية إلى رئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، أيمن عودة، وزعيم ومؤسس "الحركة العربية للتغيير"، أحمد الطيبي، وهما من قادة القائمة العربية المشتركة في الانتخابات المقبلة.

وأشار نتنياهو، إلى أن زعيمي تحالف "أزرق- أبيض" الوسطي (المنافس الرئيسي لـ"الليكود" في الانتخابات)، بيني غانتس ويائير لبيد، سيمنحان هذين المسؤولين العربيين حقائب في حكومتهما إذا تسلما مقاليد الحكم.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب فضيحة اندلعت قبل أيام حول رسالة نشرتها حملة نتنياهو الانتخابية على حسابه في "فيسبوك"، وهي تخاطب الناخبين الإسرائيليين بالقول: "العرب يريدون تدميرنا جميعا".


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