بعد أرامكو.. الملك سلمان يتخذ أمرًا ملكيًا عاجلاً

15 سبتمبر 2019 - 01:36 م

في ظل الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية، خاصة عقب استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو من قبل الحوثيين أصدر الملك سلمان قرارًا داخليًا بترقية وتعيين 39 قاضيًا.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية واس فقد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمره، بترقية وتعيين 39 قاضيًا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وأضاف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادًا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه - بمرفق القضاء، سائلاً المولى عز وجل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -، في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الكريم.