» بعد إصابته بفقدان ذاكرة.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته

15 سبتمبر 2019 - 02:00 م

وجه عاصي الحلاني رسالة إلى جمهوره بتغريدة على "تويتر"، لكي يطمئنهم على صحته بعد سقوطه من على الحصان، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابات بالغة كادت أن تودي بحياته.

وكتب عاصي الحلاني: "إلى جميع الأحباب والأوفياء أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني وإنني ممتن لكم على اهتمامكم ودعواتكم سائلًا الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة.. أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر".

وأضاف: "وإن شاء الله ألقاكم قريبًا.. لكم مني كل الحب والتقدير".

وكان قد كشف الناقد الموسيقي جمال فياض أنه لم يفقد الذاكرة بشكل كامل كما يعتقد البعض، حيث إنه بعد إفاقته من الغيبوبة التي دخل فيها لمدة يومين، تعرض إلى فقدان جزئي للذاكرة، فيما يخص تفاصيل الحادث، وحتى الآن لا يذكر تفاصيل ما حدث، وهذا قد يكون بسبب الصدمة أو قوة الحادث، بحسب "صدى البلد".

وأضاف أنه زار عاصي الحلاني في منزله، واستعاد تركيزه، وتحدث معه لفترة طويلة، مؤكدًا مسألة فقدان الذاكرة تخص تفاصيل الحادث فقط.