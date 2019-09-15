» رقصت بـ " روب الحمام".. كويتية تشعل مواقع التواصل

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روان بن حسين
روان بن حسين

متابعات-علا خطاب

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رقص

روان بن حسين

بورنص

أثارت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، ضجة كبيرة بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام أغنية تركية، مرتدية "روب" الحمام .

وكان قد وجهت "روان" رسالة شديدة اللهجة إلى المتابعين الذين يطلقون التعليقات والانتقادات بشأن مظهرها ولباسها "الجرئ"، كما يقولون .

وقالت في مقطع فيديو،إنها تكاد تعاني من ارتفاع الضغط والسكر بسبب التعليقات المتخلفة. وأشارت إلى أنها لن تتدخل يوماً في شأن أحد وأنه ليس على الآخرين التدخل في شئونها.

واعتبرت أنها تتمتع بحرية القيام بما تريد، لافتة إلى أن على كل من لا يعجبه ما تنشره أن يلغي متابعته لها. وأضافت: "يكفي سلبية".

واعتبرت أن بعض المتابعين يعملون كدعاة دين وتوجهت إليهم بالقول: "شنو اللي جابكم إنستجرام متبرجة وهتدخل جهنم!في تناقض في الموضوع بجد. وأنا مو راح اطلعكم بنقاب وعباية عشان أرضيكم، أنا عايشة بطبيعتي. مو عاجبكم الغوا متابعتي من عندكم".

وأحدث المقطع ضجة كبيرة في أوساط متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث حقق على أحدها أكثر من 61 ألف مشاهدة.


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