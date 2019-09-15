تحذير تركي شديد اللهجة بعد عمل خطير شهدته السعودية

15 سبتمبر 2019 - 05:02 م

حذرت وزارة الخارجية التركية، من تقويض أمن المنطقة عقب استهداف معملين نفطيين في المملكة العربية السعودية.

جاء هذا في بيان أدانت خلاله أنقرة الهجوم الجوي الذي استهدف فجر السبت الماضي معملين نفطيين تابعين لشركة أرامكو، حيث حذرت من أي خطوات استفزازية قد تقوض أمن منطقة الخليج.

وقالت في البيان الذي أصدرته اليوم الأحد تعليقا على الضربة: "إننا ندين الهجمات التي استهدفت، حسب التقارير، بواسطة طائرات مسيرة منشأتين منفصلتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية الحكومية".

وأضافت الخارجية التركية: "نشدد مرة أخرى على أهمية تفادي أي إجراءات استفزازية من شأنها أن تقوض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة برمتها".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.