تعليق مصري رسمي على مصرع أحد المواطنين بالكويت

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القوي العاملة

مصرع مصرى بالكويت

علق هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة على حادثة مصرع أحد المواطنين بالكويت.

وكشف سعد الدين، عن الأسباب التي أدت للحادث، موضحًا أن التقرير الطبي للمتوفي، أشار إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بفقرات العنق وأضلاع الصدر، وتمزق في الأحشاء، إلى جانب نزيف دموي ناجم عن سقوطه داخل ماكينة لخلط الإسمنت.

ولفت، إلى أن قنصلية مصر لدى الكويت تتابع إجراءات نقل جثمان المتوفي إلى مصر، بعد الحادث الأليم الذي وقع في منطقة الصليبية بمدينة الكويت في 12 سبتمبر الجاري.

وأشار سعد الدين، إلى أن المواطن المتوفي يدعى عبد المنعم سيد سعيد من محافظة قنا، ويبلغ من العمر 48 سنة .

يذكر أن رجال الإسعاف في الكويت اضطروا للاستعانة بالحبال من أجل انتشال جثة العامل المتوفي، حيث يصل طول الخلاط الذي سقط فيه إلى 6 أمتار.


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