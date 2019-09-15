"آرسنال" يسقط في «فخ» التعادل أمام واتفورد

15 سبتمبر 2019 - 08:07 م

سقط فريق أرسنال بقيادة أوناي إيمري فى فخ التعادل الإيجابى، بهدفين لكل منهما، أمام مضيفه واتفورد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل النجم الجابونى بيير أوباميانج ثنائية أرسنال فى الشوط الأول، إذ جاء الهدف الأول فى الدقيقة 21، من تسديدة قوية سكنت شباك واتفورد.

وأضاف أوباميانج الهدف الثانى فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله نيلز.

وفى الشوط الثانى، نجح توم كليفيرلى فى تسجيل هدف واتفورد الأول، بالدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ فادح من سوكراتيس مدافع الجانرز.

وخطف الأرجنتيني روبيرتو بيريرا التعادل لفريق واتفورد، فى الدقيقة 81 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين لينو حارس أرسنال.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 8 نقاط فى المركز السابع، كما ارتفع رصيد واتفورد إلى نقطتين فى المركز الـ20 والأخير، بجدول الدوري الإنجليزي الذى يتصدره ليفربول برصيد 15 نقطة.