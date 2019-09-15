  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:36 م
بحث متقدم
العروسان

«خانته في شهر العسل».. تفاصيل جريمة عروس الدقهلية

الملك سلمان وأمير الكويت

اتصال عاجل من أمير الكويت بالملك «سلمان»

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية لهذا الرقم

نتنياهو

«نتنياهو» يتغزل في قناة «الجزيرة».. ماذا قال؟

ايهاب جلال

«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

بن سلمان

نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية

صفاء الهاشم

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

مرتضى منصور

عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»

القليوبية

محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»

ارشيفية

معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»

"آرسنال" يسقط في «فخ» التعادل أمام واتفورد

الرياضة

ارسنال
ارسنال

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

يوفنتوس يسقط في «فخ» التعادل السلبي أمام فيورنتينا

#

تصفيات المونديال.. السعودية تسقط في فخ التعادل أمام اليمن

#

ديربي شمال لندن.. آرسنال يتعادل إيجابيًا مع توتنهام.

#

برشلونة يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام أوساسونا

المصريون

أرسنال

واتفورد

سقط فريق أرسنال بقيادة أوناي إيمري فى فخ التعادل الإيجابى، بهدفين لكل منهما، أمام مضيفه واتفورد، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل النجم الجابونى بيير أوباميانج ثنائية أرسنال فى الشوط الأول، إذ جاء الهدف الأول فى الدقيقة 21، من تسديدة قوية سكنت شباك واتفورد.

وأضاف أوباميانج الهدف الثانى فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، بعد متابعته لعرضية زميله نيلز.

وفى الشوط الثانى، نجح توم كليفيرلى فى تسجيل هدف واتفورد الأول، بالدقيقة 53 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ فادح من سوكراتيس مدافع الجانرز.

وخطف الأرجنتيني روبيرتو بيريرا التعادل لفريق واتفورد، فى الدقيقة 81 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين لينو حارس أرسنال.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 8 نقاط فى المركز السابع، كما ارتفع رصيد واتفورد إلى نقطتين فى المركز الـ20 والأخير، بجدول الدوري الإنجليزي الذى يتصدره ليفربول برصيد 15 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الجيش الكويتي يتحرك بعد استهداف «أرامكو» السعودية
» رسميًا.. الترجي يواجه الزمالك بالسوبر الإفريقي
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تدعم "مؤمن زكريا" أمام منزله
» طوارئ بالكويت بعد استهداف طائرة لقصر الأمير
» موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
» سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال
» أبطال إفريقيا.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع بطل مدغشقر
» مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة
» الدوري الإنجليزي.. بورنموث يهزم إيفرتون 1/3
» فيديو.. «الإفتاء»: لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه
» اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الدور الأول بالدوري

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية