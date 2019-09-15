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مع احتمال فوز «مورو».. انتهاء التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس

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متابعات - الطيب حسين

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حركة النهضة

عبد الفتاح مورو

مورو

رئاسيات تونس

انتهت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قبل قليل، حيث أغلقت الدوائر الانتخابية في أبوابها، في نهاية الجولة من انتخابات رئيس جديد للبلاد.

ويتنافس على المنصب 24 مرشحًا، وسط احتمالات مفتوحة، بما فيها فوز مرشح حركة «النهضة» عبد الفتاح مورو بحسب «روسيا اليوم».

وقد تجاوزت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثالثة ظهرًا بالتوقيت المحلي، 27.84 بالمائة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد.

وتجري هذه الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مشددة، تحسبًا لأي عمل إرهابي قد يتسبب في تعطيل هذا الموعد الانتخابي، وتفاديا لأي محاولة لتعكير هذا الحدث المنتظر.

وساد الصمت الانتخابي كل مدن البلاد طيلة يوم أمس السبت، بعد 13 يومًا من حملات دعائية ساخنة بين المرشحين، الذين تنافسوا على تقديم وترويج برامجهم الانتخابية إلى الناخبين، من خلال مهرجانات وتجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.


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