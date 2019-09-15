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«خانته في شهر العسل».. تفاصيل جريمة عروس الدقهلية

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محمد فضل- متابعات

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ألقت مباحث مركز شرطة بلقاس، القبض على العروسة التي اتهمها زوجها بطعنه بسكين في شهر العسل، ما تسببت في تهتك الكلي اليسرى وبترها، وتم حجزه في العناية المركز بمستشفى المنصورة الدولي، بعد أن اكتشاف أنها تتواصل مع شاب على وسائل التواصل الاجتماعي رغم أن زواجهما لم يمر عليه سوى 23 يوما فقط.

وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، بوصول "محمد س. ط"، 32 سنة، من قرية السماحية الكبرى، إلى مستشفى بلقاس المركزي مصاب بطعنة في الكلى اليسرى، وجرح قطعي في يده وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لاستكمال العلاج.

واستمعت النيابة العامة إلي أقوال الزوج، فأكد أن زوجته وراء أصابته وأمرت بضبطها وإحضارها، وتمكنت المباحث من القبض عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت "نشوي م"، شقيقة المصاب، في التحقيقات إن أخي اكتشف بعد الفرح أن زوجته مشغولة عنه بالموبايل فأخذ خط التليفون، ووضعه في جهازه، واستيقظ الساعة 2 صباحا على تليفون ولم يرد، بالإضافة إلى وجود صورة شخص آخر على تليفونها، فقرر أن يشتري كارت شحن ويتصل به حتى يعرف من يتصل بزوجته، التى لم يمر سوى 23 يوما على زفافهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7138اداري لسنة 2019.

وأضافت شقيقة المصاب حسبما نقلت عنها صحيفة" الوطن": عندما عاد أخي لشقته كانت زوجته جهزت سكين كبير، ووضعته على السرير وطعنته به من الخلف في الكلية الشمال، وبعدها تركت البيت، وذهبت إلى أسرتها في قرية "الكردود". وتابعت أن أخي تتحسن حالته الصحية لكن بعد أن تم بتر كليته الشمال، وأصبح يعيش بكلية واحدة.


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