  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:16 م
بحث متقدم
نبيه الوحش

"نبيه الوحش" يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على" محمد علي"

العروسان

«خانته في شهر العسل».. تفاصيل جريمة عروس الدقهلية

الملك سلمان وأمير الكويت

اتصال عاجل من أمير الكويت بالملك «سلمان»

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية لهذا الرقم

نتنياهو

«نتنياهو» يتغزل في قناة «الجزيرة».. ماذا قال؟

ايهاب جلال

«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

بن سلمان

نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية

صفاء الهاشم

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

مرتضى منصور

عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»

القليوبية

محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»

الأمم المتحدة تدين الهجمات على "أرامكو" وتحذر من التصعيد

عرب وعالم

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الأمم المتحدة تحذّر من حالة طوارئ مناخية "دراماتيكية"

#

الأمم المتحدة: مقتل 90 مدنيا في مرزق الليبية منذ بداية أغسطس

#

الأمم المتحدة: تشريد 440 ألفا جراء التصعيد شمال سوريا

#

«الأمم المتحدة» تحذر: أي تصعيد في الخليج سيكون كارثيًا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، الهجمات على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط، شرقي المملكة.
جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، نشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، مساء اليوم.
وذكر البيان أن الأمين العام يدين الهجمات التي وقعت السبت على منشآت أرامكو النفطية شرقي المملكة، والتي تبناها الحوثيون.
وأضاف أن غوتيريش "يدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع حدوث أي تصعيد وسط تصاعد التوترات، إلى جانب الالتزام دائمًا بالقانون الإنساني الدولي".
وصباح السبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
وتبنت جماعة "الحوثي" المسؤولية عن الهجوم وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "سعيد" و"القروي" في جولة الإعادة برئاسيات تونس
» رسميًا.. الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر
» معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»
» "الوداد" يضع قدمًا في دور المجموعات بأبطال إفريقيا
» الجيش الكويتي يتحرك بعد استهداف «أرامكو» السعودية
» رسميًا.. الترجي يواجه الزمالك بالسوبر الإفريقي
» طوارئ بالكويت بعد استهداف طائرة لقصر الأمير
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تدعم "مؤمن زكريا" أمام منزله
» سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال
» موعد وملعب مباراة الأهلي والزمالك في الدوري
» مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية