خبير أمني: الإرهاب أصبح قضية جوهرية لدى الدول

15 سبتمبر 2019 - 11:28 م

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، إن قضية الإرهاب أصبحت تحتل أهمية كبرى لدى كل دول العالم، واصفًا إياه بالقضية الجوهرية، خاصة وأن هناك عشرات آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية يعودون الآن بعد تفكيك تنظيماتهم الإرهابية.



وأشار "عكاشة"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على فضائية "ten"، إلى أن من أكبر التنظيمات الإرهاابية على المستوى الدولي تعد جماعة الإخوان، وتنظيم داعش، والقاعدة، محذرًا من ظاهرة العائدين من داعش، حيث أنها تحتاج إلى يقظة ووعي في التعامل.



وعن المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب أن المؤتمر كان ممتلىء بالأسئلة، وتناول عدة جوانب، وتضمن رسائل مختلفة، مضيفا أن ما دار بالمؤتمر بمختلف جلساته كان بمثابة استعراض لسمات المرحلة التي تمر بها الساحة العالمية، والتي تمر بتحولات عديدة استثنائية منذ 2011 وحتى الآن.



وكان الدكتور خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجيي، شارك خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب إقليميا ومحليا"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال إن العملية الشاملة سيناء 2018 تعد أكبر عملية لمواجهة الإرهاب على مستوى العالم، منوهًا بأان التنظيمات الإرهابية تعمل بشكل شبكي وهو ما يصعب التعامل معهم.



ونوه "عكاشة، بأن الطلب على الإرهاب سيظل موجود كونه يستخدم كوسيلة لتدمير الدول، حيث قد تستخدمه دولة ضد دولة، حتى ينتصر به طرف على الآخر.

