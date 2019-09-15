"الناظر" يحذر من خطورة هذا الدواء المنتشر في مصر

15 سبتمبر 2019 - 11:30 م

حذر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، من شراء مجموعة البرد لعلاج الإنفلونزا، قائلًا: "هذه العادة غير موجودة في الكرة الأرضية، إلا في مصر"

وتابع رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المواطن اعتاد على الذهاب إلى الصيدلية للحصول على مجموعة البرد التي تشتمل على مسكن ومضاد للالتهاب، ومضاد حيوي وهكذا معقبًا: "كمية الأثارة الجانبية التي تحدث بسبب مجموعة البرد في منتهى الخطورة، أبسط هذه الإجراءات الجانبية هي حدوث التهابات جلدي".



وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، أن الكثير من المواطنين يحصلون مجموعة البرد بصورة معتادة، متابعًا: "عشان لو في دواء ما جبش نتيجة الدواء التاني يجيب نتيجة، وهذا أمر خطير".



ولفت رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق، إلى أن المريض بعد حصوله على مجموعة البرد، قد يصاب بالتهاب جليد في كل مكان في جسده، وقد يدخل العناية المركزة بسبب هذه الالتهابات، مناشدًا المواطنين والصيادلة بعدم صرف مجموعة البرد.

