» نتنياهو يكشف معلومة خطيرة عن "صفقة القرن"

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المصريون ـ متابعات

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن خطته لضم جميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة تتماشى مع خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا بـ«صفقة القرن».
وذكر نتنياهو، الأحد، في مستهل اجتماع صادقت فيه حكومته على شرعنة مستوطنة غير قانونية في غور الأردن، أن خطته «تأتي كجزء من مبادرة السلام الأمريكية» التي من المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها عقب انتخابات الكنيست المقبلة.
وأوضح نتنياهو أن الحديث لا يدور فقط عن التكتلات الاستيطانية المقامة في الضفة، بل مناطق خارج هذه التكتلات و«مناطق أخرى تحظى بأهمية حساسة لأمننا والحفاظ على إرثنا»، على حد تعبيره.
وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أنه من غير المفهوم ما إذا كانت هذه التصريحات تعني أن هذه الخطة تم إدماجها في «صفقة القرن» أو تصر إسرائيل عليها كجزء من أي اتفاق.
وسبق أن تعهد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على جميع مستوطنات الضفة، وكذلك على غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء في انتخابات الكنيست بعد يومين، واستدعت هذه التصريحات إدانة دولية واسعة.

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