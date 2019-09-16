بالفيديو.. زاهي حواس لـ" أديب": الأهلي سيفوز على الزمالك

16 سبتمبر 2019 - 01:09 ص

مازح الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، بعدما هنأه بفوز الزمالك ببطولة كأس مصر، ليؤكد له أن الأهلي سيفوز بالسوبر المصري، ليرد أديب: «وحياة رأس توت عنخ أمون هنكسب السوبر».



وعلق حواس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة mbc مصر، مساء الأحد، أنه متأكد من فوز الأهلي على الزمالك في كأس السوبر.



وأشار عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إلى أن أوبرا توت عنخ آمون، تدعم قطاع السياحة الفترة المقبلة، وسيكون آثارها الإيجابية واضحة على زيادة أعداد السائحين الأجانب.

