خوفا من صلاح .. استبعاد هذا النجم من تدريب منتخب مصر

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كشف الناقد الرياضي أحمد جلال عن تسبب النجم المصري محمد صلاح وعدد من لاعبي المنتخب في استبعاد شخص معين من تدريب منتخب مصر.

وقال "جلال" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" : "تم استبعاد حسام حسن تماما من تدريب منتخب مصر والسبب في ذلك 4 لاعبين بالمنتخب".

وأضاف: "متخذ القرار ارتأى أن محمد صلاح الذي يعد من أساطير الكرة العالمية وأحمد حجازي وتريزيجه والنني الذين صنعوا اسما في الدوري الإنجليزي لن يقبلوا بتاتا طريقة حسام حسن القاسية والتي بها بعض الألفاظ فجرى استبعاده تماما".

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