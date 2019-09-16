» بعد انتقاد تطويل شعره وصبغه بالأصفر .. فنان شهير: انتوا ناس معقدة

16 سبتمبر 2019 - 07:50 ص

عبر الفنان شادي شامل عن استيائه الشديد من الهجوم عليه بعد نشر صورة له وقد قام بتطويل شعره وصبغه باللون الأصفر.



وقال "شامل" في رد عبر حسابه بـ"انستجرام" : "الناس المعقدة والمريضة اللي عماله تشير صورتي، وأنا شعري طويل وعاملين يقلوا في أدبهم، ويستخفوا دمهم وهم بيض أصلا، وأنا أكتر حاجه بكرها في حياتي هي قلة الأدب".



تابع: "أنا لو بواب العمارة أكبر مني في السن بقولوا حضرتك و بحترمه، والدي علمني كلمة حضرتك دي مهمه إني أقولها مع الناس عشان يكون في احترام وأمي علمتني إن ما سمحش لحد يتطاول عليا وأسكت، المهم لما تيجي تخش علي بروفايل بتاع الناس المريضة دي بتلاقيهم شكلهم غريب، واللي بيئه واللي من تحت بير السلم، أنا مش بتريق لا سمح الله والله، بس الموضوع بقى في سفالة، وقلة أدب و بدون داعي، اللي هيقولي أصل احنا في مجتمع شرقي والكلام البطيخ ده هقولوا انت من أول أكلك ولبسك وشربك كله مستورد، أنا مش باخد العادات والتقاليد الخطأ اللي في البلاد الأجنبية وأسوق ليها ساعتها يبقى ليك الحق تقول عاداتنا الشرقية".



وأردف: "بلاش تخش معايا في الحتة دي، عشان هفحمك بالأدب والذوق وبالدليل، يا أخي مشفتش مثلا حد بيتكلم إني بمثل مصر في دول أوروبا وباخد جوائز لما بعزف على العود في كذا دار أوبرا في العالم ومن الصعب إن حد عربي يدخل وسط الأجانب وفي الآخر يقولك أصل شعره أصل دقنه ايه الهيافة والتفاهة دي، ده أنا شغال علي أغنيه بقالي ست شهور وبسافر كذا بلد عشان أجيب عازفين من بره عشان أقدم أغنيه حلوة عشان بحترمكم، على فكرة أنا مش عايز أرضي حد، أنا عايز نحترم بعض نتفق باحترام نختلف باحترام، وبعدين تعالي هنا أنا راجل معظم وقتي عايش بره ممكن أكون غصب عني اتأثرت بطريقة اللبس والاستايل ودي حاجة ما تعبنيش".





استكمل: "ممكن تقول رأيك بكل أدب واحترام ...فعلا ما بقاش في تربيه ولا رقي ولا ثقافة للأسف ما تلاقيش الكلام ده غير في مصر، أنا ما بقصدش كل المصريين أنا بقصد قليل الأدب أما المحترم المؤدب أشيلو فوق راسي من فوق لحد ما ضهري يتكسر، يا خسارة بحد يا خسارة، عيب عيب ده أنا ابن بلدكم بزعل والله لما بلاقي تقدير في دول أوروبا و الدول العربية المحترمة وقلة من أولاد بلدي يتطاولوا كده، ليه يا جبناء مش بتتكلموا على ممثلين والمطربين بتوع بره يا معقدين".



