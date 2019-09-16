أحمد موسى: "الرئيس قالى متخافش"

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتصدى لكافة المشكلات بنفسه، معقبًا: "في عهد الرئيس مبارك كان كل وزير مختص ورئيس مجلس الشعب والشورى يرد ويواجه الإعلام".

 وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"،: "رئيس مصر دلوقتي حاجة كبيرة جدا، ومصر قوية مبتخفاش من حاجة الرئيس قالي متخفش قال لكل المصرييين متخافوش بصوت قوي، لأنه عارف هيحافظ علينا وعلي البلد إزاي".

وتابع الإعلامي: "من اتخذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، يرغب في الحفاظ على مصلحة البلد".

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