  • الإثنين 16 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم
الكاتبة فريدة الشوباشي

فريدة الشوباشى: السيسى قائد خطير

عمرو أديب

ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

"رزق": وائل غنيم إخوان

"الديهى" يهاجم وائل غنيم: يتكلم بلغة وضيعة حقيرة مش متربية

الزمالك يفاوض محمود فتح الله

مدافع الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "الرئيس قالى متخافش"

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

بن زايد وبن سلمان

الكشف عن تفاصيل اتصال "بن زايد" مع "بن سلمان" بعد هجوم أرامكو

قيس سعيد

من هو "قيس سعيد" الذي اكتسح الانتخابات التونسية بشكل مفاجيء؟

المستشار خالد محجوب

مفاجأة مدوية يكشفها أمين عام "القصورة الرئاسية" عن استراحة المعمورة

محمد صلاح

خوفا من صلاح .. استبعاد هذا النجم من تدريب منتخب مصر

ماذا قال عمرو أديب عن القصور الرئاسية؟

الحياة السياسية

عمرو أديب
عمرو أديب

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على بناء القصور الرئاسية في مصر

#

"أديب": لهذا السبب سأل السيسي عن راتب أحد قادة الجيش

#

تعليق مثير لـ"أديب" على حادث معهد الأورام.. هذا ما قاله

#

تعليق ناري لـ"أديب" عن آخر تطورات مشروع "المونوريل"

السيسي

القصور الرئاسية

ام بى سى مصر

اديب

انفعل الإعلامي عمرو أديب على الهواء بسبب الهجوم الذي شنه البعض على الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب القصور الرئاسية.

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الرئيس السيسي قرر بناء قصر في العاصمة الإدارية الجديدة حتى تكون مرآة للعاصمة القديمة.

أوضح "أديب"، بأن القصور الرئاسية مكان للحكم وليست ملكًا لأحد، قائلاً: "الرئيس السيسي عنده رؤية أن هذا الكيان بيتعمل بالشكل ده، لو إنت شايف أن ده غلط ده مش معناه أن البلد تتهد، اتقوا الله في البلد، معقبا القصور مكان للكم ليس ملكا لأحد".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو مسرب لفنان شهير وهو يضرب امرأة يثير الغضب
» مدرس يهتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بالشرقية
» إعلامية كويتية تهاجم فنانا مصريًا: فاكر نفسه شهريار
» بعد انتقاد تطويل شعره وصبغه بالأصفر .. فنان شهير: انتوا ناس معقدة
» فنانة شهيرة: خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي
» فنانة شهيرة تحتفل بتعميد ابنتها: بارك الله في ملاكنا الصغير
» الخطيب يرضخ لفرمان "فايلر"
» وفاة فنانة شهيرة .. والمطربة لطيفة تنعيها
» إيهاب جلال مديرا للمنتخب الوطني وهذا هو موعد الإعلان
» أخصائي طب نفسي يطالب بهذا الأمر في مواقع التواصل
» "شعبة الذهب" تكشف معلومة هامة عن الأسعار الفترة المقبلة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:25

  • مغرب

    18:05

  • عشاء

    19:35

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية