"الديهى" يهاجم وائل غنيم: يتكلم بلغة وضيعة حقيرة مش متربية

16 سبتمبر 2019 - 10:10 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك قاسمًا مشتركًا بين ظهور وائل غنيم، وبين الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا للمقاول الفنان للإساءة للدولة المصرية.

وأضاف الديهي، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “TeN ”، الإثنين، أننا نتعرض الآن لحرب الألسنة القذرة “حرب القاذورات”، من وائل غنيم والفنان المقاول، وجميع إعلامي الإخوان، معقبًا: “وائل غنيم نسخة 2011، الذي كان يسمى بأيقونة الثورة تم تحديث السوفت وير له في عام 2019، ويخطط للعودة من جديد لتكرار 25 يناير”، معتبرًا أن ظهور وائل غنيم في هذا التوقيت محاولة للفت الانتباه، وإصابة الناس بالصدمة بظهوره بشكل غريب، وخلف ظهوره الآن مشروع جديد للخراب، قد تكون من حروب الجيل الخامس.

وعرض الديهي، مقطع فيديو لوائل غنيم، وهو يرقص رقصة “ميدتيشن”، موضحًا أن هذا يشبه اليوجا أو نسخة بوذية من التحركات النفسية، مشددًا على أن وائل غنيم ليس مجنون أو مريض نفسي، وهو في قمة توهجه النفسي، لكنه تحول لنمط الألسنة القذرة حيث يسب أي شخص في حالة جدل معه، مضيفًا: “بيتكلم بلغة ناس وضيعة حقيرة مش متربية، لغة ناس تحت الكوبري، لغة عربجية، وظهر بشكل قريب من غاندي السياسي البارز والزعيم الروحي للهند”.







