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فنانة شهيرة: عمرو خالد سبب ارتدائي الحجاب

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عمرو خالد
عمرو خالد

متابعات-علا خطاب

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الحجاب

اعتزال الفن

ليلي نظمي

في عيد ميلادها الـ 73، كشفت الفنانة ليلي نظمي، كثيرًا من أسرار حياتها الشخصية، أبرزها السبب في اعتزالها الفن وارتداء الحجاب.

وصرحت ليلى نظمي في حوار صحفي سابق لها: "ابنى سبب اعتزالي، فهو من تلاميذ عمرو خالد، وسطى وغير متشدد، وفى أحد الأيام طلب منى ابنى الاستماع إلى ألبوم له عن الحجاب، فتأثرت جدًا لكن رفضت وقتها الاستماع إلى الألبوم الدينى".

وأضافت ليلى نظمي في حوارها: "قررت ارتداء الحجاب، ثم ذهبت لأداء مناسك العمرة مع عمرو خالد وعدد من تلاميذه، وتأثرت جدًا هذه المرة، بعد أن شاهدت تلاميذه يساندوننا".

يذكر أن الفنانة ليلي نظمي من مواليد الإسكندرية عام 1945 وقد اشتهرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي حيث اعتبرت من أهم المطربات للون الشعبي ومازالت أغانيها تذاع في الأفراح ومنها: "ما اخدش العجوز انا. وادلع يا عريس يا ابو اللثة نايلون.. وحماتي يا نينا دلوعة عليا".


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