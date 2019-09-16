بعد هجمات "أرامكو".. "ترامب" يلوح بتحرك عسكرى

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وكالات - سارة أشرف

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لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتحرك العسكري ردًا على الهجوم الذى تعرضت له منشآتا نفط تابعتان لشركة "أرامكو" فى المملكة العربية السعودية، بينهما معمل بقيق، أكبر معمل لتكرير النفط فى العالم، وينتج 5% من الإنتاج العالمى.

وقال ترامب، عبر "تويتر"، إن "إمدادات النفط السعودية تعرضت لاعتداء، هناك سبب للاعتقاد بأننا نعرف المجرم، ومتأهبون للرد حسب التأكيد، لكننا ننتظر أن نسمع من المملكة عمن يعتقدون أنه سبب هذا الهجوم، وتحت أي شروط سنتحرك".

كما أعلن ترامب أنه وجه السلطات الأمريكية بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي إذا لزم الأمر، قائلاً: "نتيجة للهجوم على منشأتي النفط السعوديتين، الذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، سمحت بالسحب من مخزون النفط الإستراتيجي إذا لزم الأمر".

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