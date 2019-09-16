» "زواج أول بنتين في مصر".. ثير ضجة

أثارت صورة لسيدتين يرتديان فساتين زفاف بيضاء، تم تداولها على مواقع التواصل، وهما يتجولان في أحد الأماكن العامة بمحافظة الإسماعيلية، جدلاً واسعًا وحالة من الغضب في المجتمع .

وظهر في الصور، سيدتان بفساتين زفاف ويمسكان بيد بعضهما البعض، ويحملان لافتة مكتوب عليها ”زواج أول بنتين في مصر”، ما أُثار ضجة عارمة وغضب في المجتمع.

وبعد حالة من الغضب، ظهر حقيقة الأشخاص الموجودين في الصورة، فهما ليسا بنتين ولكنهما فتاة ورجل يُدعى "شمبر"، وارتديا هذه الملابس كجزء من حلقة برنامج كوميدي يتم عرضه على "اليوتيوب ".

وأكد "شمبر" أن هذه الصورة مجرد حلقة من برنامجه الكوميدي ”مايحكمش عليك ظالم“، موضحًا أنه تعرض للكثير من الانتقادات أثناء تصويرها في الشارع، لافتًا إلى أن هذه الصور تم التقاطها من قبل الناس الذين كانوا موجودين أثناء التصوير.