» بإطلالة جريئة.. حلا شيحة تستفز جمهورها من جديد

منذ خلعها للحجاب، وتستمر الفنانة حلا شيحة، في إثارة الجدل، فبعد عدة جلسات تصوير "جريئة"، فاجأت جمهورها بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي تظهر في أحد صالونات التجميل بـ"لوك" جديد.

منذ أيام، خضعت "حلا" لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات المصرية، وظهرت حلا فيها بأكثر من إطلالة مختلفة ومتنوعة منها الصيفية على الشاطئ وأخرى بأحد الفنادق وكذلك فى الصحراء، وتداولت الصور بشكل كثيف على صفحات السوشيال ميديا فور نشرها.