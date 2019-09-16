تهز الكويت.. عامل يهتك عرض امرأة داخل إحدى الجمعيات

16 سبتمبر 2019 - 12:16 م

ألقى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في الكويت، القبض على عامل خدمات في إحدى الجمعيات، تحسس مواطنة كانت تتسوق، وأحيل إلى النيابة للوقوف على ملابسات الاتهام المنسوب إليه من قبل الشاكية.





وحسب صحيفة الرأي، فأن المجني عليها قصدت أحد المخافر وأبلغت بأنها كانت تتسوق في إحدى الجمعيات وفوجئت بعامل(بنجلاديشي) خدمات يتجرأ عليها ويتحسس جسدها، وعندما صرخت هرب وتوارى عن الأنظار، وقالت إنها تعرف شكله، وعلى الفور قام رجال الأمن بإخطار وكيل النائب العام، فأمر بتسجيل القضية جناية هتك عرض.





القضية أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية، الذين أجروا تحرياتهم حول المتهم وراجعوا سجلات العاملين في الجمعية المذكورة، وتعرّفت الشاكية على صورته. وبعد أن تمكنوا من تحديد هويته، اتضح أنه بنغلاديشي تم ضبطه قرب المحلات الكائنة في محيط الجمعية ذاتها.