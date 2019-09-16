» "ميدو" يحرج «المسابقات» بهذا السؤال

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اعترض أحمد حسام "ميدو" مدرب مصر المقاصة، على جدول مباريات الفريق بالدوري الممتاز، الذي أعلنته لجنة المسابقات مساء أمس.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر": "فى أسبوعنا الأول سنلعب فى الثالثة عصرًا أمام أسوان فى درجة حرارة 43 والفارق بين مباراتي الزمالك والجونة يومين ونصف فقط فى مباراتي الأسبوعين الثانى والثالث، فى حين أن فريق الجونة سيحصل على 5 أيام راحة قبل مباراتنا.

وأضاف: "رغم كل ذلك لن نعترض إيمانا منا بأن لجنة المسابقات الحالية لجنة عادلة".

وتابع: "لن نعترض على أي شيء فيما يخص مواعيد وتواريخ المباريات حرصًا منا على أن يكون عندنا دوري منظم يتوفر به العدل على جميع الفرق المشاركة به.. أؤمن بحيادية اللجنة التي تدير كرة القدم الآن في مصر وسنفعل كل ما نستطيع لمساعدتهم للقيام بمهمتهم بنجاح".


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