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منة فضالي بـ"روب الحمام" وتعلق: "أنا مزة"

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منة فضالي
منة فضالي

متابعات-علا خطاب

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منة فضالي بالبكيني: أنا عذراء

منة فضالي

روب

شاركت الفنانة، منة فضالي، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" على خاصية "الاستوري"، مقطع فيديو لها وهي ترتدي يروب الحمام برفقة خبير تجميل لبناني، ما أثار استنكار البعض.

وظهرت "فضالي" في مقطع الفيديو، وهي تتغزل في جمالها، حيث قالت: "أنا بقيت مزة بجد".

ردت الممثلة منة فضالي مهرجان الفضائيات في القاهرة لتكريم الكثير من النجوم في مصر، لبنان وسوريا.

وقبل بداية الحفل سُئلت عن الهجوم الكبير الذي تعرضت له بعد صورها بالمايوه والبكيني، وقالت إنها إنسانة ويحق لها أن ترتدي كل ما تريده حتى المايوه على البحر، فمن يحب أن يراها بالمايوه أهلا وسهلًا ومن يريد الانتقاد فلا يدخل إلى صفحاتها.

وصرحت "فضالي": "أنا حرة، أنا ست حرة، أتصور زي ما أنا عايزة انشالله بالحمام" .


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