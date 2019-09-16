أول تعليق لـ"بن سلمان" بعد استهداف أرامكو

16 سبتمبر 2019 - 01:39 م

علق ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على الهجوم الأخير على معمل تابع لأرامكو.

وأكد ولى العهد السعودى، خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، أن المملكة العربية السعودية قادرة تمامًا على مواجهة العدوان الإرهابي والتعامل معه.

وأعلن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية، بعد الهجوم الذى تعرض له معمل يقيق ـ التابع لشركة أرامكو ـ الذي ينتج 7 ملايين برميل من النفط يوميًا.