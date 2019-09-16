مواجهات مرتقبة بقرعة كأس العالم للأندية

16 سبتمبر 2019 - 02:33 م

أجريت ظهر اليوم الإثنين مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2019 والتي من المقرر أن تستضيفها قطر في الفترة بين 11 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وينتظر فريق ليفربول الإنجليزي، في دور نصف نهائي الكأس، المتأهل من طريق الدولة المستضيفة للمنافسات.

ووفقا للقرعة، يفتتح السد القطري المنافسات بمواجهة فريق هينجين سبورت من كاليدونيا الجديدة، بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

وينتظر فريق مونتيري المكسيكي بطل دوري أبطال كوناكاف، الفائز من مباراة الافتتاح بين السد وهينجين في دور ربع النهائي.

وفي المباراة الثانية من ربع نهائي كأس العالم للأندية، ينتظر الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بطل دوري أبطال آسيا الذي لم يتحدد بعد.

وأسفرت القرعة، عن انتظار ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي بين مونتيري المكسيكي و(الفائز من السد وهينجين).

أما بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية الذي لم يتحدد بعد سوف ينتظر في نصف النهائي الأخر الفائز من الترجي التونسي بطل أفريقيا وبطل قارة آسيا.