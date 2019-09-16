» حركات مثيرة ووصلة رقص تجمع وائل كفوري بـ فنانة شهيرة

تداول مقطع فيديو رقص يجمع بين الفنان اللبناني وائل كفوري ومواطنته الفنانة سيرين عبد النور على "إنستجرام" خلال احتفال "كفوري" بعيد ميلاده الـ45 في منزله بمنطقة زحلة بـ لبنان.

وظهر وائل كفوري في الفيديو وهو يرقص مع سيرين عبد النور بطريقة مثيرة على أنغام أحدى أغنيات الفنان اللبناني ملحم زين الذي أشعل الأجواء في عيد ميلاده.

وبدأ وائل كفوري مشواره الفني عام 1992، وقدم عددًا كبيرًا من الألبومات الغنائية منها سألوني وحكاية عاشق وبيحن وميت فيكي.

حياة وائل كفوري العاطفية مثيرة للجدل دائمًا، ورغم أنه تزوج من أنجيلا بشارة منذ عام 2011 حتى 2019، إلا أنه لم يسلم من الشائعات خلال هذه الفترة، حيث طاردته شائعات كثيرة بالوقوع في حب عدد من النجمات منهن نوال الزغبي وإليسا ومايا دياب.

ولكن في كل مرة كان يخرج مدير أعمال وائل كفوري لينفي هذه الشائعات.